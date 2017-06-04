إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة إسعاف بسبب جمل سائب بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تسبب جمل سائب في انقلاب سيارة إسعاف تابعة لصحة تبوك، خلال نقلها إحدى الحالات المرضية من مركز صحي حالة عمار إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، ما أدى لوقوع 4 إصابات بينها حالة حرجة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لصحة تبوك عطا الله العمراني، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم المريضة المحولة وخادمتها إلى جانب الممرض وسائق الإسعاف، مضيفا أن حالة الممرض حرجة، وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد، مشيرا إلى أن حالة المريضة والخادمة وسائق الإسعاف مستقرة، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى الملك فهد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.