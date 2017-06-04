بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات
خاطرت امرأة بحياتها لمنع سرقة متجر مجوهرات تعمل به في روسيا.
وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمتجر ، لحظة اقتحام لص ملثم متجر المجوهرات، ركض وسرق بعض المشغولات لكن ركضت امرأة تعمل بالمكان محاولة منعه لكنه قام بلكمها في وجهها لتسقط على الأرض وسط صدمة الموجودين من العمال.
إمرأة تخاطر بحياتها لمنع سرقة متجر مجوهرات تعمل بهللمزيد من الفيديوهات:https://arabic.rt.com/rtplay
Posted by RT Arabic on Saturday, June 3, 2017
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