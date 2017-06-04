 بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات

بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات

بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات
نورة الشهري(صدى):

خاطرت امرأة بحياتها لمنع سرقة متجر مجوهرات تعمل به في روسيا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمتجر ، لحظة اقتحام لص ملثم متجر المجوهرات، ركض وسرق بعض المشغولات لكن ركضت امرأة تعمل بالمكان محاولة منعه لكنه قام بلكمها في وجهها لتسقط على الأرض وسط صدمة الموجودين من العمال.

يكفيها شرف المحاولة

إمرأة تخاطر بحياتها لمنع سرقة متجر مجوهرات تعمل بهللمزيد من الفيديوهات:https://arabic.rt.com/rtplay

Posted by RT Arabic on Saturday, June 3, 2017


الوسوم:, ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *