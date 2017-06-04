بالفيديو.. عاملة شجاعة تخاطر بحياتها اثناء سرقة متجر مجوهرات - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

خاطرت امرأة بحياتها لمنع سرقة متجر مجوهرات تعمل به في روسيا.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمتجر ، لحظة اقتحام لص ملثم متجر المجوهرات، ركض وسرق بعض المشغولات لكن ركضت امرأة تعمل بالمكان محاولة منعه لكنه قام بلكمها في وجهها لتسقط على الأرض وسط صدمة الموجودين من العمال.