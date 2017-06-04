وفاة مواطن أثناء تقديمه واجب العزاء في صديقه بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

توفى مواطن بمنطقة جازان في محافظة أبو عريش، أثناء تقديمه واجب العزاء في صديق له، وتفاجأ المعزين وأقارب المتوفى بالمواطن يسقط أثناء جلوسه معهم.

وأوضح أحد زملاء المتوفى، أن زميله فهد السيد، يعمل معه بمستشفى أبو عريش العام، وحضر مراسم دفن صديق آخر لهما بالمقبرة، وفي اليوم الثاني حضر العزاء، إلا أن سقط متوفى أثناء جلوسه معهم.

وعبر منسوبو مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن بالغ حزنهم، في وفاة زميلهم فهد، مقدمين التعازي لأسرته وكل محبيه، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.