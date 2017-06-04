 بالفيديو.. «الحارثي» يشارك في توزيع وجبات الإفطار بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. «الحارثي» يشارك في توزيع وجبات الإفطار بالرياض

بالفيديو.. «الحارثي» يشارك في توزيع وجبات الإفطار بالرياض
نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاركة لاعب فريقي النصر والهلال السابق سعد الحارثي، في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من قائدي السيارات في شوارع الرياض.
وأظهر الفيديو، الحارثي، وهو يقوم بتوزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب مباشرة، وسط السيارات في شوارع الرياض.
يذكر أن سعد الحارثي قد لعب لنادي النصر، قبل أن ينتقل عام 2012 إلى نادي الهلال، لمدة 6 أشهر ويعتزل اللعب في شهر أغسطس 2013.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يجزاه خير ويكثر من امثاله .. عرف ان المال والشهرة ما هي السعادة اللي من اجلها يعيش الانسان وتدارك نفسه بفعل الخيرات والبعد عن المنكرات ..

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