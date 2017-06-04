بالفيديو.. «الحارثي» يشارك في توزيع وجبات الإفطار بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاركة لاعب فريقي النصر والهلال السابق سعد الحارثي، في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من قائدي السيارات في شوارع الرياض.

وأظهر الفيديو، الحارثي، وهو يقوم بتوزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب مباشرة، وسط السيارات في شوارع الرياض.

يذكر أن سعد الحارثي قد لعب لنادي النصر، قبل أن ينتقل عام 2012 إلى نادي الهلال، لمدة 6 أشهر ويعتزل اللعب في شهر أغسطس 2013.