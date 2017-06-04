بالفيديو والصور.. تغطية خاصة من «صدى» لمبادرة «شيك على صحتك» - صحيفة صدى الالكترونية

بدر الحارثي(صدى):

شاركت صدى فعالية فريق رواد الإيجابية « شيك على صحتك» والتي يشارك بها أطباء وممرضون من مركز أسرة المجد الطبي، ومدربو لياقة من مركز وقت اللياقة.

والمبادرة توعوية عن مرض السكر والضغط والسمنة وتهدف الي تعزيز الروح التطوعي بنشر ثقافة وزرع الإيثار وتوثيق روح المحبة داخل الفريق وخارجه.

المساهمة في تنفيذ البرامج التطوعية التي تحقق الخطة الاستراتيجية للملكة العربية السعودية.

توعية وتثقيف بالجانب الديني والعلمي والتربوي والصحي بطريقة ممتعة.

دعم مواهب الشباب وتوظيفها لخدمة المجتمع.

تنفيذ برامج تطوعية بدعم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التابعة للملمكة العربية السعودية.

سيتم توزيع بعض من النشرات التثقيفية حيال أمراض الوزن الزائد، الضغط، السكر، قياس الطول، الوزن، الضغط ،السكر + حصة رياضة جماعية مع كباتن مختصين + بعض من التمر +العصير+ الماء.