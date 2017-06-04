سعود القحطاني: تسريبات سفير الإمارات فخر لكل سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال المستشار بالدايون الملكي سعود القحطاني، «كل ما ينشر من تسريبات مزعومة لوثائق مسروقة من إيميل سفير الإمارات يوسف العتيبة يمثلني وهو محل فخر لكل مواطن سعودي وإماراتي».

وأضاف القحطاني، عبر تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الوثائق المسربة تدل على أن سفير الإمارات الشقيقة هو سفير السعودية ويدعم مصالحها وتوجهاتها ويقف ضد الحملات الشرسة عليها، مؤكدا أنه دائما ما يثبت أبناء الشيخ زايد أن من مسلمات السياسة الإماراتية المصير المشترك مع إخوانهم بالسعودية.

واخترقت مجموعة من الهاكر تسمي نفسها «جلوبال ليك»، إيميل سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، حيث صورت 55 صفحة عبر كاميرا رقمية، وهي خاصة بمراسلات السفير مع بعض الدول العربية والأجنبية.