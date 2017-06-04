وفاة والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حزنا على فراقه - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

توفيت مساء أمس السبت، والدة المبتعث المتوفى في أمريكا حسن الحسن، حزنا على وفاة ابنها يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد أديب الحسن ابن عم المتوفى، بأنه بعد تناول والدة حسن طعام الإفطار شعرت بالتعب، ليتم نقلها إلى المستشفى على الفور، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى، وفقا لصحيفة «الرياض».

وكان من المقرر استقبال جثمان حسن غدا الاثنين عبر مطار الملك فهد بالدمام بعد اكتمال إنهاء إجراءات نقله، بعدما توفي يوم الأربعاء الماضي جراء انخفاض معدلات السكر في الدم أثناء لعبه كرة القدم مع زملاءه المبتعثين.