تيريزا ماي تترأس اجتماعا أمنيا لبحث تداعيات حادث جسر لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعد ساعات، اجتماعا أمنيا لبحث تداعيات اعتداءات جسر لندن، الذي حدث مساء أمس السبت.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، عن شهود عيان قولهم إن رجلان دخلا مطعما قرب جسر لندن وطعنا شخصين بالداخل، فيما دعت الشرطة البريطانية المواطنين للفرار من منطقة الهجوم والاختباء ونشر التحذيرات.

وكانت شبكة «سكاي نيوز عربية»، قد قالت إن الشرطة البريطانية اعتقلت شخصا على خلفية حادث جسر لندن، وتبحث عن 3 مسلحين مشتبه به، مشيرة إلى أن الشرطة أعلنت أنها تتعامل مع حادث أمني آخر في محل تجاري.

وقالت الشرطة البريطانية، إن حادث الدهس أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص المتواجدين على جسر لندن، مفيدة بأنه هناك حادث آخر بسكين على الأرجح، فيما أوضحت شاهدة عيان لرويترز، أنها شاهدت 3 أشخاص قطعت أعناقهم فيما يبدو على جسر لندن، وقالت هيئة الإسعاف إنها تستجيب للحادث.

فيما أكدت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث كبير وأنه تم تغيير مسارات كافة الطرقات لكن دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، كما طلبت من المارة الابتعاد عن منطقة لندن بريدج.