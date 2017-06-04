السومة: تشرفت بحضور مأدبة إفطار الأمير خالد الفيصل - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب نادي النصر عمر السومة أنه تشرف أمس بحضور مأدبة الإفطار مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

ونشر السومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة تجمعه بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.