السومة: تشرفت بحضور مأدبة إفطار الأمير خالد الفيصل - صحيفة صدى الالكترونية

السومة: تشرفت بحضور مأدبة إفطار الأمير خالد الفيصل
أكد لاعب نادي النصر عمر السومة أنه تشرف أمس بحضور مأدبة الإفطار مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
ونشر السومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صورة تجمعه بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
صباح الخير اخي نواف السالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4820 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه يمكن ماتسحر نواف
دفع رباعي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههه يحلمون