معلومات جديدة عن اللسان يكتشفها العلماء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف علماء من ألمانيا والولايات المتحدة عن توصلهم لنتائج تبين قدرة لسان الثدييات على استشعار طعوم أخرى غير الأساسية المعروفة حاليا.

وأوضحوا في مقابلة أجروها مع مجلة Nature Neuroscience العلمية أن الاعتقاد العلمي السائد في الوقت الحالي يقول أن اللسان قادر على استشعار أربعة طعوم أساسية: الحلو والمالح والمر والحامض، وكل منطقة في اللسان تحتوي على حليمات ذوقية قادرة على استشعار طعم معين، واللسان غير قادر على تمييز السوائل التي لا طعم لها كالماء النقي مثلا، لكن أبحاثهم الأخيرة بينت عدم صحة تلك النظريات.

ولاحظ العلماء أثناء التجارب أن الحليمات الذوقية في المنطقة المسؤولة عن استشعار الطعم الحامض في اللسان، هي التي تستجيب عند تعرضها للماء وتستشعر به رغم أنه سائل عديم الطعم، وترسل إشاراتها إلى الدماغ لتفسيرها، حيث أنه حين تم تعطيل تلك الحليمات بالذات لم تستطع أدمغة الفئران تمييز الماء عن سائل آخر عديم الطعم قدم لها.