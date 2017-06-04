قائد الريال: حققنا اللقب بجدارة - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدري الإسباني وقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته، عقب تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثنية عشر في تاريخه، على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وقال راموس في تصريحات عقب المباراة :” تهانينا للإدارة بزيدان كل هذا بفضل زيدان، كل هذه الأجواء بعمله الكبير “.

وأضاف :” إليكم تحياتي وإلى والدنا خصيصاً بيريز، هذه هي تشكيلتنا الضخمة والتي لا يوجد فيها أي حسد، مع مدرب عظيم “.

وواصل :” كرة القدم رياضة جميلة، لكن يتطلب الكثير من الجهد والعمل لتحقق ما تريد “.

واختتم تصريحاته قائلاً :” عندما تلعب مع القليل من الأخطاء، تحقق هذا الشيء، حققنا لقبين متتاليين بجدارة “.