بالفيديو.. جرحى في حادث دهس وأنباء عن إطلاق نار وعملية طعن - صحيفة صدى الالكترونية

ذكرت وسائل إعلام البريطانية، إن قرابة 5 أشخاص، بينهم رجال شرطة، أصيبوا في حادث دهس على جسر لندن.

وذكرت مواقع إخبارية بريطانية أن قوات الأمن قامت بإغلاق الجسر وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

هذا وقال مراسل RT في لندن، إن الشرطة البريطانية أفادت بأنه لا وجود حتى الآن لأدلة على أن حادث الدهس عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إنها تتعامل مع ” حادث كبير ” وتم تغيير مسارات كافة الطرقات، لكن دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

من جهتها قالت صحيفة ميرور البريطانية، نقلا عن شهود عيان، سماع دوي إطلاق نار بالمنطقة.

وطلبت شرطة لندن من المارة الابتعاد عن منطقة ” لندن بريدج ” بعد عملية الدهس، فيما أفاد شهود عيان بحدوث عملية طعن بسكين مكان الحادث.

من جهتها أفادت وكالة رويترز بأن عشرات سيارات الشرطة تتجه نحو جسر لندن.

إلى ذلك ذكر شاهد عيان أنه رأى شاحنة ” فان ” بيضاء اللون تتوجه بسرعة فائقة نحو المشاة، مضيفا أن الشاحنة أصابت العديد من الاشخاص.

وذكرت هيئة النقل في لندن أن محطة المترو ” لندن بريدج ” قد أغلقت بناء على طلب من الشرطة.

More than 3 ambulances arriving on scene #LondonBridge #Incident #StaySafe x pic.twitter.com/KOd0O7257F

— Kaine Pieri (@PieriKaine) June 3, 2017