المرور: «باشر» يرصد «الوقوف الخاطئ» مخالفة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفات الوقوف الخاطئ تعد من ضمن المخالفات التي يرصدها نظام باشر.

وذكر المرور في تغريدة على حسابه بتويتر: “ من ضمن المخالفات التي يرصدها نظام باشر هي مخالفات الوقوف الخاطئ ” .

ويتيح نظام “ باشر ” لمنسوبي المرور في جميع الإدارات بالمملكة تسجيل المخالفات عن طريق جهاز صغير يشبه الهواتف الذكية من خلال مباشرة رجل المرور للمخالفة ميدانياً وإدخال بيانات المركبة للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة بالنظام عن طريق تصوير المخالفة وربطها بمركز المعلومات الوطني وتسجيلها.