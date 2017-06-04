الحارثي: تصريحات قيادي «الحشد» سخيفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي، تعليقا على تصريحات القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وتهديده بالوصول إلى الرياض، أن السعودية لا تكترث لمثل هذه التصريحات السخيفة ولن تنجر لمثل تلك التفاهات.

وشدد الحارثي على أن السعودية تتعامل مع حكومات ودول، وليس مع ميليشيا طائفية مارقة كالحشد الشعبي الإرهابي، ولو أراد الحشد الشعبي شرا بأمن المملكة أو الاقتراب من حدودها فإن المملكة قادرة بما لديها من قدرات وإمكانات أن تسحق الحشد الشعبي خلال ساعات، بل وتمحوه من الخريطة.

وكشف الحارثي أن الحشد الشعبي صنيعة إيرانية لا يختلف في نهجه وسلوكه الدموي عن حزب الله أو الحوثي، داعياً هؤلاء بدلا من الإدلاء بتصريحات ” كونشوتية ” وشعارات بلهاء وجوفاء التفكير في مصلحة العراق ووحدته، وعدم استهداف السنة، وتغليب مصالح العراق العليا، وأن لا يكونوا أداة طيعة في يد نظام الملالي الذي يعيث فسادا في البلد العربي الأصيل العراق.