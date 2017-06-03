حقيقة تبادل التحية بين بوتين والحمامة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي “ فلاديمير بوتين ” وهو يتبادل التحية مع حمامة أثناء عبورها من أمامه وهو يسير برفقة مطران الكنيسة الأرثوذكسية القديمة “ كورنيليوس ” .

وأظهر الفيديو الرئيس بوتين وهو يمد يده للحمامة في حين قامت بالرد عليه برفع جناحها الأيسر لتبادله التحية، وقد حصل الفيديو على موقع “ تويتر ” للتواصل الاجتماعي على العديد من الإعجابات والمشاركات، في حين اقترح بعض المستخدمين أن من ألقى التحية على الرئيس الروسي في الواقع ليس حمامة، وإنما ضابط سري في المخابرات.

وفي الحقيقة أن هذا المقطع الذي انتشر على نطاق واسع ليس صحيحاً، حيث تم إجراء بعض التعديلات على المقطع الحقيقي من قبل مجهولين، حيث أظهر المقطع قبل التعديل أن الحمامة كانت تسير بوضع طبيعي ولم ترفع جناحها حتى نهاية المقطع ومغادرة “ بوتين ” ومرافقه، فيما ظهر التعديل وهي ترفع جناحها.