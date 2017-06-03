تعليقات جماهير النصر على أنباء التفاوض مع عبدالكريم حسن - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تداولت الجماهير الرياضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقارير الإعلامية التي خرجت في الساعات الماضية وذكرت أن إدارة نادي النصر فتحت خط التفاوض مع القطري الدولي عبدالكريم حسن، للانضمام إلى صفوف العالمي خلال الموسم المقبل، لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.

فيما لم تجد هذه التقارير ترحيبًا كبيرًا من جانب الجماهير النصراوية، حيث أكدت أهمية تواجد لاعبين أجانب من العيار الثقيل؛ حتى يستعيد العالمي بريقه في الموسم المقبل، ويعود لمنصات البطولات والألقاب، وأشارت إلى أن اللاعب القطري عادي، ولن يقدم أي إضافة فنية للفريق.

وقال “ عبدالعزيز الأشقر ” : “ أستغرب من فكر إدارة النصر.. تفاوض الظهير القطري عبدالكريم حسن وتترك العراقي علي عدنان أفضل ظهير أيسر آسيوي والمحترف السابق في أودينيزي الإيطالي ؟! ”

وكتب “ شويش الفهد ” : “ إن صحت الأخبار المتداولة عن مفاوضات النصر مع اللاعب القطري عبدالكريم حسن فهذا آخر عهد لي في متابعة النادي.. شايفين حركات قطر أنتم ولا عميان ” .

واستغرب “ نصراوي جدا ” من طرح اسم اللاعب عبدالكريم حسن من جانب اللجنة الفنية في نادي النصر برئاسة صالح المطلق، وغرد بقوله: “ إدارة النصر تتفاوض مع حسن عبدالكريم ظهير منتخب قطر.. الناس يشترون مهاجمين وحنا نجمع مدافعين أنا غاسل يدي من يوم شفت المطلق فاللجنة الفنية ” .