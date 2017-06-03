وكيل إمارة المدينة يتقدم المصلين في صلاة الميت على الشهيد سعد الحربي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تقدم وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب محمد السهلي، المصلين لتأدية صلاة الميت على العريف سعد مرشود عتيق الحربي أحد منسوبي القوات المسلحة بنجران الذي استشهد أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

كما نقل وكيل الإمارة تعازي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة ، لأسرة الشهيد سائلا المولى عز وجل أن يتقبله في الشهداء والصالحين.

وعبرت أسرة الشهيد الحربي عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، ووكيل الإمارة، ومن شاركهم العزاء في فقيدهم، سائلين المولى جل وعلا أن يجزي الجميع الأجر والمثوبة.