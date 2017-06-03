بلدية محافظة أحد المسارحة تواصل حملة النظافة في شهر رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

واصلت بلدية أحد المسارحة حملة النظافة التي تم تدشينا في يوم الثلاثاء الموافق 1438/7/21 تحت شعار ” نظافتنا تسمو بتعاوننا ”

حيث تواصل الفرق النظافة حسب الجدول المعد للحمله وانجزت الفرق الخاصه برفع انقاض مخلفات المباني والمواشي ما نسبته ٨٠٪‏ واستمرت الفرق الخاصه بنظافة المقابر بعد أن رفع مراقبو النظافة لرئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي تقريرا مفصلاً عن المقابر التي غزتها الحشائش والأشجار وأكثرها تضررا مقبرة قرية المنجارة ووجه بقصد الموقع فورا وتنظيفه بالكامل .

وتوجهت فرق النظافة بآلياتهم الثقيلة وتم تنظيفها بالكامل وانتقلت الفرق الى قرى مجاوره لها.

من جهته نوه ” الفيفي ” بجهود مدير الخدمات بالبلدية في رصد المواقع التي تستهدفها الحملة ومتابعته العمل على مدار الساعة لاكماله على الوجه المطلوب

رغم حرارة الاجواء الزائدة بالمنطقة لم تمنع العمال من مواصلة الحملة ” واشاد ” الفيفي ” بجهود الشركة المتعهده وعبر عن شكره للمدير التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد سالم.