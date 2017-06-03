مرشد " شاب " يساعد معتمر بعد تهشم نظارته الطبية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قام أحد الشباب المشاركين في نشاط ” إرشاد التائه ” بتقديم مثلاً رائعاً في خدمة المعتمرين في ساحات الحرم المكي الشريف عندما وجد الشاب ” جبران القرشي ” ، وهو أحد المشاركين في نشاط ” إرشاد التائه ” بمشروع ” تعظيم البلد الحرام ” ، أحد المسنين من المعتمرين في الساحات وقد ضل مقر إقامته بسبب ضعف بصره الشديد، وتهشم نظارته الطبية.

وكان قد ظهر علي العجوز علامات الإرهاق والتعب، ولم يتردد الشاب في أخذ المسنّ بواسطة ” تاكسي ” إلى محل إصلاح النظارات خارج المنطقة المركزية وأصلح له نظارته، وأعاده إلى مقر إقامته بعد أن قام بدفع أجرة التاكسي وإصلاح النظارة.

وحاول المسنّ مراراً أن يقدم المال كمكافأة إلا أن الشاب لم يقبل ذلك، وقال: خدمتك لوجه الله ولا أريد مكافأة إلا من الله.

يذكر أن أكثر من 500 شاب مكي ينتشرون في أرجاء المسجد الحرام ويقدمون عدداً من الخدمات لزوار المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل .