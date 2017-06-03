وظائف إدارية شاغرة بشركة ينبع أرامكو " ياسرف " - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة أنَّ ذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- محلل أول أنظمة تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

2- محلل ثاني أنظمة تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

3- مراجع داخلي أول: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية، الهندسة)، أو ما يعادلها.

4- مراجع داخلي ثالث: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية، الهندسة).

5- مراجع داخلي ثاني: درجة البكالوريوس في (المحاسبة، المالية، الهندسة)، أو ما يعادلها.

6- محلل حماية المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

7- محلل أنظمة تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

8- محلل ثالث أنظمة تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسوب)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21/ 7/ 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هـــــــــنــــــــــا )