بلدية العمرة تنفذ حملة لتصحيح أوضاع صوالين الحلاقة بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

نفذت بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة حملة مكثفه علی صوالين الحلاقة خلال هذه الفترة ومنذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي تشهد خلالها هذه المحلات إقبالاً متزايدًا من المواطنين والمقيمين.

وقال المهندس خالد بن عبدالله سندي رئيس بلدية العمرة الفرعية: إن الحملة ستستمر طوال الأيام القادمة وحتى العيد وعلى مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية ، حيث تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة هذه المحلات، منوهاً بأهمية موضوع التوعية والرقابة الصحية على صوالين الحلاقة كونها تتعلق بجانب مهم في الإصحاح البيئي، ولكثرة الملاحظات الصحية، مشيرا إلى أن بعض صوالين الحلاقة يوجد فيها ممارسات غير صحية ونظامية، وقد تشكل خطرا جسيما في نقل بعض الأمراض المعدية عن طريق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام المتعدد أو عن طريق العمال غير الحاصلين على شهادات صحية، حيث تهدف هذه الحملة إلى تكثيف الجهود الرقابية بهدف المحافظة على سلامة هذه المحلات وصوالين الحلاقة ولضمان تقديم خدمة صحية آمنة في هذا المجال .

من جهته قال مدير اداره الخدمات الاستاذ متعب بن منصور الحكمي إن البلدية قامت بتقسيم المنطقه الى مربعين الاول ضم احياء النواريه والتنعيم وزهرة العمره والثاني احياء البحيرات وامتداد ام الجود والتخصصي ، وتم تشكيل فريق عمل مكون من المراقبين الصحيين هاشم الجفري ووائل الجحدلي ورائد قطب وخالد خيرالله ، حيث تم الوقوف على مايقارب (78) من صوالين الحلاقه ، وتوزيع استكرات ارشاديه توضح ماهو مسموح وماهو ممنوع حسب التعليمات الصادره من الاداره العامه لصحه البيئة .

وأفاد بأن الحمله مستمره طوال ايام الشهر الفضيل بهدف الوصول لأقصى درجات الاصحاح البيئي وللقضاء على الممارسات الخاطئة في تلك المحلات نظرا لكثرة ارتيادها من قبل العملاء ، لافتا الى أنه سيتم التركيز خلال الحملة علی الملاحظات التشغيلية الآتية: الشهادات الصحية والنظافة العامة للموقع ونظافة العامل الشخصية وتعدد استخدام الأمواس أكثر من مرة وغيرها .

وشكر المهندس خالد سندي جميع المراقبين الصحيين على مابذلوه في سبيل نشر الوعي وزيادة التثقيف الصحي للمواطنين والمقيميين وأصحاب المحلات بهدف الارتقاء بماتقدمه أمانة العاصمة المقدسة بشكل عام وبلديه العمره بشكل خاص ، داعيا الجميع الى التواصل مع عمليات الامانه 940 في حال وجود أي مخالفات ليتم التعامل معها في حينه.