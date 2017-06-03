رافانيلي لاعب يوفنتوس السابق: راموس أكثر من يخيفني في الريال - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال لاعب يوفنتوس السابق فابريزيو رافانيلي، إن مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس هو ” أكثر من يخيفه ” خلال نهائي دوري الأبطال الليلة بين فريق السيدة العجوز وريال مدريد في كارديف.

وأضاف رافانيلي في مقابلة مع صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) : ” سيرخيو راموس أكثر من يخيفني لأنه جيد للغاية في ضربات الرأس وبارع للغاية في التمركز الجيد ” .

واعتبر المهاجم السابق الفائز بكأس أوروبا في 1996 مع يوفنتوس أن الفريق الحالي يشبه ذلك الذي كان يلعب معه قبل 21 عاما..قائلا : ” إن حلم الجميع هو إعادة تلك السعادة الغائبة منذ 21 عاما..الفريق الحالي وفريق عصري متشابهان في كثير من الاشياء.. مفتاح الفوز في اتحاد المجموعة..أرى الروح السليمة والإصرار في العيون والرغبة في تحقيق الهدف ” .

وقال : ” بالتأكيد سيعتمد الأمر على من سيسجل أهداف، ولكن الأساس في اتحاد الفريق ” ..مثنيا على المدير الفني للفريق ماسيمليانو أليجري.

وتابع : إن الثنائي الأرجنتيني جونزالو إيجواين وباولو ديبالا قد يكونا حاسمين في مباراة الليلة..قائلا : ” أثبتا أنهما ثنائي مدهش حتى على المستوى الدولي ديبالا هو الأكثر روعة وإيجواين هو الأكثر تهديفا..سيتعين على المدريد مراقبتهما جيدا ” .