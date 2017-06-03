تونس: العثور علي جثة راعي غنم تم إختطافه وقتله علي يد إرهابيين - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تمكنت الوحدات العسكرية التونسية، اليوم السبت، من العثور على جثة الراعي خليفة السلطاني والذي أختطف أمس من قبل أربعة إرهابيين .

وأكد العقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي ، أن الوحدات العسكرية تمكنت ظهر اليوم السبت من العثور على جثة الراعي خليفة السلطاني والذي أختطف أمس من قبل أربعة إرهابيين وهو ما أكدة صديق الراعي الذي كان برفقته اثناء راعيهما للغنم بجبل المغيلة .

يذكر أن الراعي خليفة السلطاتي الذي عثر عليه اليوم مقتولا هو الشقيق الراعي ” الطفل ” مبروك السلطاني الذي قامت مجموعة ارهابية منذ شهور بإختطافه هو وصديقه ” طفل ايضا ” وتم ذبحه بطريقه وحشيه امام صديقه حيث قاموا بذبح رأسه وفصلها عن جسده وأعطاء رأسه لصديقه ملفوفة بقطعة قماش، الأمر الذي اثار حفيظة اهلي بلدته وخرجوا علي خلفية هذه القصة المفجعة ليثروا ضد السلطة التي زعموا إهمال الاهتمام باهالي الحبل وتركهم في مواجهة مباشرة مع الإرهابيين.

وكان عدد من أهالي منطقة السلاطنية المتاخمة لجبل مغيلة في معتمدية جلمة خرجوا صباح اليوم السبت للبحث عن خليفة السلطاني شقيق الراعي الراحل مبروك السلطاني.