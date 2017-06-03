تعيين جيوفاني روسي مديرًا للكرة بنادي كالياري الإيطالي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ” كالياري ” الإيطالي، اليوم السبت، رسميا تعيين الإيطالي جيوفاني روسي في منصب مدير الكرة بالنادي.

وجاء التعاقد مع روسي بعدما أسهم في صعود فريقه السابق ساسولو من دورى الدرجة الثانية إلى دوري الأضواء في موسم 2012-2013 قبل التأهل إلى الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2015-2016.

وأنهى ساسولو الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي في المركز الـ12.

وتولى روسي المهمة في كالياري خلفا لستيفانو كابوزوكا الذي رحل عن منصبه هذا الصيف..فيما أنهى كالياري الموسم المنقضي من الدوري الإيطالي في المركز الـ11.