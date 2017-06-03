مجلس النواب اللبناني يرجىء جلسته القادمة إلى 12 يونيو - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أرجا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة المجلس القادمة والتي كانت مقررة يوم الاثنين المقبل إلى 12 يونيو الجاري.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعلن عن افتتاح دورة استثنائية في مجلس النواب خلال الفترة من 7 إلى 20 يونيو ؛ وذلك لإفساح المجال أمام النواب لإقرار قانون انتخابي جديد في لبنان.

وعلى صعيد آخر..أكد بري على أهمية التعايش الإسلامي المسيحي في المنطقة ، قائلا : ” إن لبنان يمثل النموذج الأكيد لهذا التعايش ليس في المنطقة فحسب بل في العالم بأسره ” .. مشددا على أهمية الحوار بين الأديان عبر المؤسسات والهيئات والبرلمانات التي تمثل الشعوب وتلعب دورا أساسيا في هذا المضمار.

جاء ذلك خلال لقاء برى اليوم مع وفد الجمعية البرلمانية حول الأرثوذكسية برئاسة أمينها العام اندرياس ميخاليديس الذي عرض بدوره لنشاطات الجمعية لا سيما في مجال الحوار الثقافي والسياسي المسيحي الإسلامي والمواقف التي تتخذها من القضايا المطروحة في الشرق الأوسط..موجها دعوة إلى رئيس مجلس النواب للمشاركة كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي سيعقد بمناسبة اليوبيل 25 للجمعية في أثينا العام المقبل.