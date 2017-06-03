الاتحاد الأوروبى يغرم جوجل 9 مليارات دولار - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة “اندبندنت” البريطانية، أن شركة ألفابيت الشركة الأم لجوجل معرضة لدفع غرامة ضخمة قبل عطلة الصيف فى أغسطس بسبب تزوير نتائج البحث لصالح خدماتها الخاصة بالتسوق، إذ اتهمت سلطة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى جوجل فى أبريل 2015 بالتلاعب فى نتائج البحث على الإنترنت لصالح خدمة التسوق الخاصة بها، مما يضر كلا منافسيه والمستهلكين.

ويمكن أن تصل غرامات الشركات التي تثبت إدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار إلى 10% من معدل دورانها العالمى، وهو ما يمكن أن يبلغ في حالة جوجل نحو 9 مليارات دولار من مبيعاتها لعام 2016.

ورفضت كل من اللجنة وجوجل التعليق، وقد رفضت الشركة الأمريكية فى الماضى التهم، قائلة إن المنظمين تجاهلوا المنافسة من أمازون و إيباى.