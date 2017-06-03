مارفيك يركز على اللعب السريع في تدريبات الأخضر - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء السبت حصة تدريبية على استاد هيندمارش بمدينة أديلايد الأسترالية استعدادا لمواجهة أستراليا، الخميس، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ثم تمرين السرعات وتمرين التمرير، بعدها أجرى المدير الفني بيرت فان مارفيك مناورة على منتصف الملعب ركز على اللعب السريع والتحرك السليم.

على صعيد متصل واصل الثنائي أسامة هوساوي وسلمان الفرج تمارينهما الخاصة مع المعد البدني.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي عادل عزت، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا مشعل الروقي.