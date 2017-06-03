والدة محاربة السرطان تكشف عن حلم ابنتها قبل وفاتها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تحدثت نوشين أحمد، والدة ضحايا مرض السرطان هناء وحمزة اسكندر، عن حلم ابنتها ببناء مركز اجتماعي متخصص لمرضى السرطان يحمل اسم ” مركز حمزة ” ؛ وهو اسم اخيها الذي فارق الحياة قبل عدة أشهر.

وقالت نوشين، إن مشروع تخرج ” هناء ” كمهندسة من جامعة “الحكمة” كان عبارة عن تصميم لهذا المركز، مشيرة إلى إنها سعت لأن يرى النور قريباً حتى يخدم مرضي السرطان اجتماعياً، من خلال تواجد المصابين وأسرهم لتبادل التجارب وبث روح الأمل فيهم، وفقاً لـ ” الرياض ” .

يشار إلى أن هناء اسكندر (24 عاماً)، توفيت بعد معاناة من ” ساركوما السرطان ” ، ولحقت بشقيقها ” حمزة ” الذي توفي قبلها بأشهر قليلة متأثراً بالمرض ذاته، وهو نوع نادر جداً ينتشر بين الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين (15-35) عاماً.