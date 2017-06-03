ميرنا نور الدين بعد تألقها في «الحصان الأسود»: «أنا مخبية بلاوي» - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خطفت ميرنا نور الدين التي تؤدي دور مي شقيقة حسناء ” ياسمين صبري ” في مسلسل ” الحصان الأسود ” ، أنظار الجمهور بسبب موهبتها وجمالها.

وقالت ميرنا نور الدين إنها أثناء التصوير كانت تتعامل بشخصية مي في حياتها الطبيعية وأصبحت تمر بانفعالات زائدة وشعرت بأن حالتها النفسية سيئة مثل مي، وذلك بحسب موقع ” mbc ” .

وكشفت ميرنا عن وجود تغيرات ومفاجآت في شخصية مى فقالت ضاحكة: ” أنا مخبية بلاوي ” .

يذكر أن ميرنا قضت جزءا من عمرها في أمريكا حيث درست هناك، ثم انتقلت إلى مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.