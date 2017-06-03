إصابة 16 شخصًا في مضاربة أمس بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن شقيه(صدى):

شهدت أحد قرى منطقة الباحة مضاربة جماعية بين افراد عدد من الاقارب مغرب يوم امس ونتج عن ذلك إصابة 16 شخص وصفت بالخطيرة .

باشرت فرق الهلال الأحمر بعدة فرق إسعاف، بسبب وجود عدة إصابات بينها حالتان متوسطة وأخرى خطيرة لشاب يبلغ من العمر 23سنه نتيجة إصابته في منطقة الرأس مع نزيف من الفم والأنف، فيما تولى ذوو المصابين نقل حالتين خطيرتين بعد إصابتهما في منطقة الرأس، وتلقى 10 أشخاص إسعافاتهم في الموقع.

وذكر الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد ـ سعد طراد ان سبب المضاربة خلاف عائلي، مشيرًا إلى أن الفرق الأمنية باشرت التحقيق في الحادث بعد إلقاء القبض على المجموعة المشاركة في الواقعة، مبينًا أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.