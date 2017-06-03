«الحج والعمرة» تُكمل استعداداتها لانتخابات المجلس التنسيقي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكملت وزارة الحج والعمرة، استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وذلك خلال الأيام المقبلة، والتي ستسفر عن ترشح ٨ أعضاء من المرخص لهم بالخدمة للدورة الثانية، حيث تتولى الوزارة من قبلها تعيين ٤ أعضاء آخرين.

جاء ذلك بناءً على انتهاء مدة الدورة الأولى للمجلس التنسيقي لمؤسسات، وشركات خدمة حجاج الداخل، حيث تتطلع الوزارة من خلال هذه الانتخابات أن تسهم في تطوير أعمال شركات، ومؤسسات حجاج الداخل، ورفع درجة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والمقيمين الراغبين في الحج.

حيث يأتي ذلك بعد أن اعتمد وزير الحج والعمرة في وقت سابق الدليل الإجرائي لانتخابات الدورة الثانية لمجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات ،وشركات خدمة حجاج الداخل، اضافه لمواعيد الإجراءات الانتخابية التي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد القادم التاسع من شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فإنها ستمر عبر مراحل عده بدءا من مرحلة قيد الناخبين، وفحص المرشحين، وتستمر خلال الفترة من ٩- ١٣/٩/ ١٤٣٨ ه، إضافة إلى مرحلة إعلان أسماء المرشحين، المقرر يوم 13/9/1438هـ.

وتتضمن تلك المراحل ،مرحلة تنفيذ الحملات الانتخابية، وتقرر لها أن تتم خلال الفترة من 14/9 – 20/9/1438 وتأتي بعدها مرحلة الصمت الانتخابي، التي تتوقف فيها جميع الحملات الانتخابية، وتستمر لمدة يومين من ٢١-٢٢/٩/١٤٣٨هـ، أضافه الى مرحلة الاقتراع، والتي ستبدأ من يوم 23/9/1438.

وتتطلع وزارة الحج والعمرة من خلال اعتمادها تنفيذ انتخابات هذه الدورة الجديدة إلى ضخ دماء جديدة للمجلس، والدفع نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، التي من شأنها تجويد الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن من داخل المملكة.