بالصور.. مسلمون يفطرون ويصلون أمام برج ترامب وهذه مبرراتهم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قام ناشطون مسلمون بتناول طعام الإفطار في سادس يوم من رمضان أمام برج دونالد ترامب الشهير في حي مانهاتن بمدينة نيويورك، لإيصال رسالة احتجاج على مواقف الرئيس الأمريكي.

وكانت رسالة النشطاء الذين انضم إليهم عدد من المارة والمتضامنين ومدافعين عن حقوق الإنسان الاحتجاج على ما يصفونه بمواقف ترامب المناهضة للمسلمين والأجانب بصفة عامة.

وصلى المسلمون من المحتجين صلاة المغرب بعد الإفطار في أحد أزحم الشوارع في المدينة.

ولم يرفع المحتجون أي شعارات ولكنهم اكتفوا فقط بتناول الإفطار والصلاة في تحرك رمزي منهم كما يقول القائمون على التظاهرة.

