«بوفون» قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: عقلية «زيدان» لم تتغير - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قال جيانلويجي بوفون، أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي، إنّه تعلم الكثير من البرازيلي داني ألفيس، ظهير الفريق الأيمن، خلال الموسم الذي قضاه مع السيدة العجوز، بعد قدومه من برشلونة الصيف الماضي.

وأضاف ” بوفون ” في تصريحات نقلتها صحيفة ” سبورت ” الإسبانية، اليوم السبت: تعلمت من ألفيس التواضع، ورغم أنّ ألفيس فاز بالعديد من البطولات، خاصة القارية، إلا أنّه مازال شخصًا طيبًا يتعامل مع زملائه بروح مرحة.. أعتقد أن ميسي ورونالدو، متواضعان أيضًا رغم ألقابهما ” .

وقال: ” واجهت زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد كلاعب. الآن سألعب أمامه كمدرب، لكني أعلم أنّ عقليته لم تتغير؛ لأنّه دائمًا يحب الفوز، وفي كرة القدم، لا يمكن أن تفوز دائمًا، أتمنى أن تكون المرة التي يخسر فيها زيدان في الأبطال أمامنا في النهائي ” .

وتابع: ” البعض يرشحني للفوز بالكرة الذهبي، لكني لا أعتقد أن هذه الجائزة ستخرج بين الثنائي كريستيانو رونالدو، أو ليونيل ميسي؛ لأنهما حاليًا الأفضل في كرة القدم ” .

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، على ملعب الألفية بمدينة كارديف الويلزية، بين حامل اللقب، ريال مدريد، وبطل الدوري والكأس الإيطالي، يوفنتوس.