مدني عسير: انقلاب ناقلة وقود بمسفرة دون أي إصابات - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

باشر مدني عسير صباح اليوم السبت ١٤٣٨/٩/٨ بلاغاً عن حادث انقلاب ناقلة محملة بوقود (بنزين ٩٥ ) وذلك بمنعطف جبلي امتداد طريق أبها الطائف قرية مسفرة العطوف.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحالة وفي إجراء احترازي تم اخلاء منزل مجاور لموقع الحادث وفصل التيار الكهربائي مؤقتاً عنه ومعالجة وضع الناقلة ومتابعة الوضع تجنباً لحدوث أي اشكاليات حتى تم رفع الناقلة وازاحتها عن الطريق هذا ولم يقع إصابات جراء الحادث بخلاف إصابة بسيطة لسائق الناقلة وسلم الموقع للمرور لاستكمال الإجراءات اللازمة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي.