نصائح هامة لتجنب الحموضة في رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وجه أطباء الجهاز الهضمي، بعدة نصائح هامة خلال فترة الصيام، مؤكدين أن الصيام لفترات طويلة يجعل جدار المعدة معرضا للتأثير المباشر لحامض المعدة لذلك قد يشعر الإنسان بالحموضة خلال الصيام، وقد يزداد الإحساس بالحموضة في رمضان، وبالذات في الأشخاص المصابين بمرض ارتجاع المريء.

ونصح الأطباء بـ16 خطوة مهمة لتجنب الإصابة بالحموضة في رمضان أهمها:

1: الابتعاد عن مسببات زيادة الحامض في المعدة بعد الإفطار كالليمون، والبرتقال، والفاكهة الحمضية، كالفراولة.

2: الابتعاد عن المخللات، والتوابل.

3: تجنب المشروبات الغازية، والقهوة والنسكافية، والشاي الثقيل.

4: الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة المحفوظة.

5: ركز في الخضراوات الطازجة مثل الخيار، والخس.

6: ابعد عن الأطعمة المسبكة المحتوية على كمية كبيرة من الدهون.

7: تناول الإفطار على دفعتين عقب الإفطار مباشرة وبعد صلاة العشاء.

8: الامتناع عن شرب السوائل والعصائر بكميات كبيرة أثناء الطعام.

9: عدم تناول كميات كبيرة من الطعام في مرة واحدة، لتجنب حدوث التخمة.

10: ينصح بدء الإفطار بالشوربة الدافئة أو العصير الطازج، ثم تناول كمية معقولة من الطعام مع المضغ الجيد لخلط الطعام باللعاب، والذي يختلط بالإنزيمات الموجودة فيه، والاكتفاء بقدر معقول من الطعام، وتأجيل باقي وجبة الإفطار بعد صلاة العشاء، والتراويح وينصح بعدم تناول الحلويات في الوجبة الرئيسية.

11: بالنسبة للسحور فيجب الامتناع عن الأطعمة التي تسبب الحموضة مثل المقليات، والأطعمة المحمرة.

12: الاكتفاء بالأطعمة التي تحتوي على كمية من المياه التي تقاوم العطش أثناء النهار، وعلى رأسها الخيار، والبطيخ والكنتالوب والخص.

13: تناول الجبن الأبيض الذي لا يحتوي على كمية كبيرة من الملح.

14: تناول الزبادي.

15: احرص على طبق الفول لتقليل الإحساس بالجوع خلال الصيام، لاحتوائه على البروتين.

16: الاعتماد على الخبز البلدي المحتوي على الردة والابتعاد عن العيش الفينو والمخبوزات.

17: احرص على تناول الفواكه لإمدادك بالمياه والسكريات الطبيعية.