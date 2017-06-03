أطباء يكشفون حقيقة فيديو " الطفلة المعجزة " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

بعد إحداث ضجة كبيرة حول الطفلة الرضيعة التي مشت على قدميها بعد ولادتها بلحظات في البرازيل، فسّر الأطباء الأمر الذي بدا غريباً للكثيرين ممن شاهدوا المقطع بأن ما حدث ليس إلا رد فعل فطري حين تلامس قدما أي طفل الأرض حتى ولو كان حديث الولادة، حيث إنه يقوم لا شعورياً بالرفس والدفع بقدميه.

من جانبه قال الطبيب ” ميغين هير ” لمجلة ” تايم “، إن ما حصل طبيعي جداً، مبيناً بحسب ” العربية نت “، ” أنناً كبشر نولد بعدد من (الريفلاكس) أو ردود الأفعال البدائية والغرائزية، كشد اليد أو قبضها أو الرفس بالقدم “.

يذكر أن مقطع الطفلة الرضيعة التي وصفت بـ ” المعجزة ” قد حظي بتداول لافت مؤخراً، بعدما ظهرت وهي تمشي على قدميها لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها.