« اليونيسيف » : 16 مليون دولار أمريكي تحتاجها اليمن لمنع انتشار الكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

جينيف(صدى):

قالت الأمم المتحدة عن الأوضاع في اليمن أنها ازدادت سوءً أكثر مما كانت عليه من أنتشار الأمراض و اجتياح غير مسبوق لمرض الكوليرا وانتشاره بشكل رهيب ، مما أدى إلى كارثة مأساوية بالنسبة للأطفال وللعالم .

وأشار المتحدث باسم منظمة ” اليونيسيف ” في جنيف، أنه تم الإبلاغ خلال شهر واحد عن 70 ألف حالة كوليرا ، و600 حالة وفاة، متوقعاً أن تصل أعداد حالات الإصابة خلال الأسبوعين القادمين إلى 130 ألف حالة.

وطابت اليونيسيف المجتمع الدولي بتوفير 16 مليون دولار أمريكي على وجه السرعة للاستجابة لمنع انتشار الكوليرا في اليمن.