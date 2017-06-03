برنامج الراحل يروي تفاصيل الذكرى العطرة للأمير فيصل بن فهد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

عرضت قناة خليجية أمس الجمعة عبر برنامج الرا حل ، حياة الراحل ” الأمير فيصل بن فهد ” بطريقة مختلفة عما يعرفة الكثير من الناس عن حياة صانع أمجاد الرياضة السعودية ومؤسس أهم حقبة الزمنية في أمجاد الشباب ، حيث أظهرت نبوغة السياسي و الكبير شخصيته السياسية والعمق الأدبي فيه، ومهام عظيمة تختص برؤساء دول أوكلها له والده لما عرف فيه من عمق سياسي وطلاقة لسان وقوة حجة، ولكونه بارعًا في كتابة التقارير الرسمية الموجزة.

ذكر نجل الراحل الأمير ” نواف بن فيصل بن فهد ” إن والده الأمير ” فيصل ” كان مهتما بزرع ثوابت الدين والتركيز على التعليم بدرجة كبيرة، ولم يجعلني أعول كثيرًا على وجاهتي في فرصة الحصول على المناصب بدون شهادة تؤهلني .