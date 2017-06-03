فلكية جدة: اقتران " أحدب رمضان " بالمشتري مساءً - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والمنطقة العربية على موعد بعد غروب شمس اليوم السبت، وبداية الليل، بوقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب المشتري بقبة السماء، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة في منظر رائع .

ولفتت إلى أن القمر الأحدب والمشتري سيكونان أول جسمين يظهران في السماء بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل، وسيلاحظ وجود جسم براق إلى يسار القمر والمشتري (نحو الشرق) وهو نجم السماك الأعزل بعد حلول ظلمة الليل.

وأوضحت الجمعية بأن كوكب المشتري سيكون براقاً مقارنة بنجم السماك الأعزل ولا مقارنة بينهما، فالمشتري ألمع جسم في سماء المساء في الوقت الحالي، بينما السماك الأعزل نجم بعيد وفي حقيقته عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما بعضا لكنهما يظهران لنا كنجم واحد وأقل بريقاً من المشتري بسبب المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنه، فلو كان السماك الأعزل على المسافة نفسها التي تفصلنا عن الشمس سيكون بصرياً أكثر إشراقاً بنحو 1.900 مرة من الشمس، في حين لو وضعنا الشمس في موقع السماك الأعزل على مسافة 250 سنة ضوئية ستظهر 1/1.900 فقط من لمعان السماك الأعزل، ما يعني أن هناك حاجة إلى وسيلة مساعدة بصرية لرؤية الشمس على تلك المسافة.