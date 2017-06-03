الليلة ..ريال مدريد يواجه يوفنتوس في نهائي الأبطال - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

سيكون عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم على موعد مع مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني مع يوفنتوس الإيطالي، في العاصمة الويلزية كارديف، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ” شامبيونزليج “.

ويسعى النادي الملكي حامل اللقب لأن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب في الصيغة الجديدة للمسابقة، في حين يعول يوفنتوس على مشواره الرائع هذا الموسم خصوصاً إقصاء برشلونة في ربع النهائي، للظفر بلقبه الثالث في المسابقة والأول منذ 1996.

ويمتلك الفريقان خبرات لا يستهان بها في خوض المباريات النهائية، حيث أحرز ريال مدريد اللقب عامي 2014 و2016 على حساب جاره أتليتيكو مدريد، معززا رصيده القياسي مع 11 لقبا، وبفارق 4 ألقاب عن أقرب مطارديه ميلان الإيطالي، فيما خسر يوفنتوس نهائي 2015 أمام برشلونة الإسباني.

ويجمع نهائي الليلة بين ريال صاحب أقوى هجوم ” 32 هدفا بمعدل 2,67 هدفين في المباراة الواحدة “، ويوفنتوس صاحب أقوى دفاع ” 3 أهداف في 12 مباراة “.

ويخوض ريال النهائي الخامس عشر له في المسابقة والـ29 في البطولات الأوروبية، حيث توج بين 1956 و1960 و1966 وفي 1998 و2000 و2002 و2014 و2016، وخسر النهائي في 1962 ضد بنفيكا البرتغالي و1964 ضد إنتر الايطالي و1981 ضد ليفربول الإنجليزي.

ويبحث يوفنتوس الذي حل وصيفا ست مرات في دوري الأبطال، عن وضع حد للنحس الذي لازمه منذ إحرازه لقب 1996، إذ خسر في نهائي 1997 أمام بوروسيا دورتموند الألماني و1998 أمام ريال مدريد، و2003 في مواجهة ميلان و2015 على يد برشلونة.

وبحال توج باللقب مساء اليوم سيصبح يوفنتوس أول فريق يحرز اللقب من دون أي خسارة منذ مانشستر يونايتد الإنجليزي في موسم 2008، حيث فاز 9 مرات وتعادل 3 حتى الآن.

ويستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لخوض نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة، حيث سبق وتوّج باللقب ثلاث مرات أعوام 2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و2014 و2016 مع ريال مدريد.