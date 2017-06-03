السجن 30 عامًا لإيطالي أحرق امرأة حية - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قضت محكمة إيطالية بالسجن لمدة 30 عاما على رجل لإقدامه على إحراق زميلة سابقة له حية، السيدة وتدعى فانيا فانوشي، توفيت متأثرة بإصابتها بعد أقل من يوم عقب الهجوم الذي وقع في أغسطس الماضي وهي القضية التي أثارت الرأي العام وأصابته بالصدمة.

وأصدر القاضي الحكم في مدينة ” لوكا ” بإقليم توسكانا، بعدما طالب الإدعاء العام بالسجن مدى الحياة لباسكوال روسو 47 عاما، ولكن خفض الحكم بمقدار الثلث بسبب إجراءات المحاكمة المختصرة.

وعانت فانوشي، وهي عاملة صحية، من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 90% من جسدها بعد سكب مادة سائلة ملتهبة وإشعال النيران فيها. وقبل أن تدخل في غيبوبة، كررت الضحية للمسعفين أن روسو وهو أب لثلاثة أطفال، هو الذي هاجمها.