ناد روماني يزاحم الفيحاء على سان مارتين - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قالت تقارير صحفية، إن لوسيان سان مارتين، لاعب خط وسط فريق التعاون، يمتلك عرضاً للعودة مرة أخرى إلى الدوري الروماني، عبر بوابة نادي سبسي، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى.

وبحسب ما نشرته صحيفة ” digisport ” الرومانية واسعة الانتشار، فإن سان مارتين لا يفكر مطلقاً في اعتزال كرة القدم، عقب نهاية عقده مع التعاون.

ويؤمن اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً، بقدرته على مواصلة اللعب لسنوات أخرى قادمة، إلا أن إدارة التعاون لم تفاتحه في مسألة تجديد عقده مع النادي، وفقاً للصحيفة.

ويفكر مسئولو النادي الروماني في الاعتماد على لاعبين ذوي خبرة، خلال الموسم الجديد، بعد تأكد مشاركته في دوري الدرجة الأولى، مع يوفنتوس بوخارست.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن مارتين يمتلك عرضاً آخر إلى جانب العرض الروماني، من مواطنه كوستيل جالكا المدير الفني الجديد لفريق الفيحاء، الذي يرغب في العمل معه مرة أخرى، بداية من الموسم الجديد.