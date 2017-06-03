⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اليمين يطهر القصر الجمهوري ويُحرر معسكر التشريفات - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قام الجيش اليمني، بتطهير القصر الجمهوري، وتحرير معسكر التشريفات من الميليشيات الانقلابية شرق تعز.

وقال اللواء خالد فاضل، قائد محور تعز، في تصريحات بثتها أمس وكالة الأنباء اليمنية «أن قوات الجيش مستمرة في التقدم حتى تحرير تعز من الانقلابيين».

وتمكن الجيش الوطني من استعادة منطقة بيت أبوعلهان في بني بارق وسط نهم بعد مواجهات عنيفة، أسفرت عن قتلى وجرحى في أوساط الميليشيات الانقلابية.

وأكد مصدر ميداني أن الفرق الهندسية باللواء 141 تمكنت من انتزاع أكثر من 300 لغم زرعتها الميليشيات الانقلابية في قرية بيت أبوعلهان والمناطق المجاورة لها.

وصدت قوات الجيش في جبهة عسيلان بشبوة محاولة لتسلل الميليشيات باتجاه مواقع الجيش في منطقة طوال السادة، إذ أكد مصدر ميداني مصرع 6 من الميليشيات بينهم القيادي «أبوقانص».