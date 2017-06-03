تعليق ايفانكا على صورة تجمع الملك عبدالعزيز آل سعود و ثيودور روزيفلت - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قامت ايفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر صورة أرشيفية تجمع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي ثيودور روزيفلت، التقطت العام 1945، وذلك خلال مرافقتها لوالدها في زيارته الخارجية الأولى بعد تنصيبه.

وقالت ايفانكا في تعليق لها على الصورة التي نشرتها على صفحتها بموقع انستاغرام: خلال اعجابي بهذه الصورة التاريخية للرئيس روزيفلت ولقائه الأول مع ملك السعودية في 1945، لتنال الصورة أكثر من 55 ألف إعجاب بعد أقل من 24 ساعة على نشرها، في حين استقطبت مئات التعليقات.