‏بالفيديو " بني مالك " تتزين ببياض " البَرَد " وتدفق الشلالات - صحيفة صدى الالكترونية

عقال المالكي(صدى):

‏تَوَشّحت مرتفعات وجبال ” بني مالك “جنوب الطائف أمس الجمعة بالبَرَد الذي تزامن سقوطه مع الأمطار التي تعيشها المنطقة هذه الأيام.

‏فقد اكتست ” بني مالك ” ومرتفعاتها بيضاءً من كثافة البَرَد الذي كوَّن كُتَلاً تجمّعت في الجبال والمزارع والطرقات وانهمرت أمطار غزيرة، تدفقت على إثرها السيول والشلالات، ليخبرك خرير الماء المنسكب ونسيم الهواء الرقيق أنك في ” بني مالك ” .

وجذبت تلك الأمطار والبَرَد مئات الأسر للتنزه والاستمتاع بالأجواء العليلة، ولم يفت الكثير منهم أن يوثقوا تلك اللحظة عبر التقاط الصور التذكارية مع أسرهم وأصدقائهم, والاستمتاع بالمناظر الجميلة التي زادت من جمال المنطقة .