12 مهرجاناً سياحياً يقام بالرياض في إجازة الصيف - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تقام في الرياض خلال موسم الصيف والإجازة المدرسية ورمضان والأعياد هذا العام 12 مهرجاناً وفعالية سياحية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، وتتضمن فعاليات متنوعة من برامج ترفيهية وتراثية وسياحية وثقافية واجتماعية ورياضية، إضافة إلى ترويج المنتجات الشعبية والزراعية، والحرف اليدوية، وتتوجه لجميع فئات المجتمع لتناسب كافة الشرائح وبخاصة الشباب والعائلات.

وانطلقت أولى تلك الفعاليات والمهرجانات في قاعة نيارة للاحتفالات في مدينة الرياض من خلال معرض ليالي رمضان في بلادي في الفترة من 29 شعبان وحتى 3 رمضان، وأيضاً معرض ليالي الخبر في فندق الفورسيزون بالرياض الذي يهدف إلى تنشيط الفعاليات بمنطقة الرياض بشكل عام الفعاليات النسائية وقرقيعان، واستمرت فعالياته لمدة أربعة أيام من الرابع وحتى السابع من رمضان.

وفي إطار الاحتفالات بعيدي الفطر والأضحى في المنطقة، يقام في برج الخرج احتفالات عيد الفطر المبارك وتستمر من 1 إلى 3 شوال بمحافظة الخرج، وأيضاً احتفالات عيد الأضحى المبارك في ذات الموقع خلال الفترة من 10 إلى 13 ذو الحجة.

كما يقام احتفالات ومهرجان الدلم في حديقة الضاحي بمحافظة الدلم في الفترة من 1 إلى 7 شوال، ومهرجان صيف الخرج من 1 إلى 7 شوال في برج الخرج، بجانب مهرجان ربيع منول بالقرية التراثية بعودة سدير في محافظة المجمعة من 2 إلى 7 شوال ويتضمن فعاليات شعبية متنوعة وأمسيات شعرية وزيارة المتاحف.

وتحتضن العديد من المراكز التجارية والترفيهية بالرياض مهرجان الرياض للتسوق والترفيه لمدة شهر من 9 شوال إلى 9 ذو القعدة في، فيما يقام مهرجان التمور بالدلم في حديقة المركز الحضاري خلال الفترة من 15 ذو القعدة إلى 15 ذو الحجة ويتضمن العديد من الفعاليات إضافة إلى برنامج سياحي لتنظيم رحلات سياحية وزيارة المواقع التاريخية والأثرية بمحافظة الدلم.

وأيضاً تستقبل منطقة الرياض، مهرجان صيف شقراء الذي يستمر من 24 ذو القعدة إلى 4 ذو الحجة وتقام فعالياته المنوعة في سوق حليوة بمحافظة شقراء، ومهرجان صيف أشيقر بالقرية التراثية في مركز أشيقر خلال الفترة من 15 إلى 20 ذو الحجة، إضافة إلى مهرجان صيف القصب ويتضمن برامج سياحية منوعة ويقام من 21 إلى 25 ذو الحجة في القرية التراثية بمركز القصب.

يشار إلى أن الرياض من الوجهات السياحية التي تحظى بإقبال كبير من الزوار طوال العام وخاصة خلال المواسم والإجازات، لما تمتلكه من مقومات متنوعة من سياحة ثقافية وتراثية وسياحة تسوق ومواقع جذب وخدمات عالية الجودة بالإضافة الى احتضانها الكثير من الفعاليات والمهرجانات ومراكز الترفيه.