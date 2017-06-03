بدء استلام الأعمال التشكيلية المشاركة بـ «فنون الطائف» - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالطائف عن بدء استلام الأعمال التشكيلية المشاركة في معرض فناني وفنانات الطائف الذي تنظّمه خلال الفترة من 16 إلى 26 رمضان الحالي، بهدف دعم التواصل بين الفنانين والجمهور المتذوق للفن التشكيلي بالإضافة إلى التعريف بالإنتاج الفني لفناني وفنانات الطائف وإبراز أعمالهم وتجاربهم التشكيلية لكافة شرائح المجتمع .

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف ” فيصل الخديدي ” أن فترة استلام أعمال المشاركين ستستمر حتى الثالث عشر من شهر رمصان الحالي، مبيناً أن المعرض يقام في كل عام ويتضمّن على العديد من الأعمال من مختلف المدارس التشكيلية ، مؤكداً أن المشاركة في المعرض متاحة لكافة الفنانين والفنانات التشكيليين من أبناء محافظة الطائف بواقع عمل تشكيلي واحد.