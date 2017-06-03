الإعلان عن «جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م» - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب عن ” جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م “،حيث جاء تحديث جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م بمناسبة تخليد ذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ” رحمه الله ” وعرفانا بذكراه الخالدة. وتقسم الجائزة إلى خمسة مجالات هي: ” جائزة الأداء الأمني المتميز، جائزة البرامج الأمنية الرائدة، جائزة الدراسات الأمنية، جائزة الاختراع الأمني، جائزة الإبداع الإعلامي “.

كما تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها،والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، بما يعادل الخدمات المقدمة في دول العالم .

وقد أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2017 م، وفق الشروط العامة للجائزة وتشتمل على:

التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية للجائزة، إرفاق سيرة ذاتية مفصلة وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية، وإذا كان العمل مقدما بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، والالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلا ومضمونا أكثر من مرة لنيل الجائزة.

وتضمنت الشروط التفصيلية لجائزة الأمير نايف للأمن العربي فرع الأداء الأمني المتميز ” للأفراد “: أن يكون المرشح حريصاً على عمله، مساهماً في إزالة العوائق بين المراجعين والعاملين في الدوائر المختلفة، وأن يكون المرشح مشاركاً في تأسيس أو دعم المشاريع الأمنية التي تسهم في خدمة المجتمع، وألا تكون قد صدرت في حق المرشح أي أحكام في جرائم مخلة بالشرف وأن تقوم الجهة المرشحة بإرفاق الوثائق والشهادات المؤيدة لأدائه المتميز، وأن يتم الترشيح من خلال جهة رسمية.