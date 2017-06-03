شركة بالطائف تكشف حقيقة علاقتها بالفلسطيني المُسيء لسكان الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بعد تداول مقطع فيديو لشاب فلسطيني يسيء لسكان الرياض، نفت إحدى الشركات بمحافظة الطائف علاقتها بـ مهند المقيم الفلسطيني، الذي ظهر في مقطع الفيديو، موجِّهاً عبارات بذيئة بالشتم واللعان لسكان منطقة الرياض، وقذفًا صريحاً للنساء السعوديات في مهرجان الجنادرية.

وأكدت الشركة أنه لم يتم التعاقد معه، وأنه فقط مثّل إحدى الشركات في بعض فعاليات مهرجان الربيع لفترة سابقة، وأوضحت مجموعة السواط، أن فعاليات العيد والصيف لهذا العام، المزمع إقامتها في الطائف، ليس للمدعو، مهند سويدان؛ أيّ علاقة بها لا من قريب أو بعيد، مؤكدة حرصها على عدم تقبُّل أبداً أيّ تصرف أو سلوك غير سوي يمسُّ هذا الوطن وأبناءه.