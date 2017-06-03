⁠⁠⁠⁠⁠الزمالك يعلن قراره النهائي بشأن بيع كهربا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور الإبقاء على محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق ورفض فكرة إعارته أو انتقاله لأي نادي آخر نظراً لاحتياج الفريق لخدماته في الفترة القادمة.

وقال مرتضي منصور إن كهربا سيبقي مع الزمالك، ورفض كافة العروض المقدمة للاعب سواء من الأندية العربية أو الأوروبية، مشيرا إلى أن الإبقاء على (كهربا) جاء لحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، التي تشهد منافسة الزمالك على كأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية، لافتاً إلى أن اللاعب سيبدأ في الانتظام مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تجهيزه فنيا وبدنياً.